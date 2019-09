Croazia-Serbia: vietato ingresso a delegazione Esercito Belgado

- Ad una delegazione dell'Esercito serbo, composta dagli ufficiali dell'Accademia militare e da cadetti, è stato vietato l'ingresso in Croazia. Lo ha riferito l’emittente televisiva statale “Rts”. La delegazione avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia in occasione della Giornata dei nuovi martiri di Jasenovac, le vittime uccise nel lager nell’omonima località croata. Secondo il ministero della Difesa di Belgrado la presenza della delegazione alla cerimonia era stata precedentemente comunicata mentre il capo della polizia croata, Nikola Milina, ha dichiarato che la delegazione è stata fermata prima di entrare nel paese in quanto la “visita non era stata annunciata”. I militari sono stati fermati al valico di frontiera di Batrovci-Bajakovo dove sono stati sottoposti a controlli. Nei loro bagagli la polizia di frontiera ha trovato uniformi ufficiali che, secondo il ministero di Belgrado, erano consentite e in linea con le norme di servizio, ma gli ufficiali di frontiera croati hanno affermato di non poterle portare nel paese. A quel punto, secondo quanto ricostruito dai media serbi, i militari serbi si sarebbero detti disponibili a lasciare le uniformi per procedere nel loro viaggio, ma sono stati respinti ugualmente. "Lo Stato croato dovrebbe scusarsi per questo e dire che non ha nulla a che fare, e se lo fa, spiegare come è possibile impedire alle persone di visitare le tombe di Jasenovac. Qualsiasi altro paese in Europa farebbe questo?”, ha dichiarato il ministro della Difesa serbo, Aleksandar Vulin. Il presidente Aleksandar Vucic ha detto di non avere commenti particolari in merito, ma comprende che i croati “non erano disposti a ricordare il loro passato”. Parlando con i giornalisti a Nikinci, Vucic ha dichiarato di essere orgoglioso della lotta del popolo serbe perché stavano combattendo contro gli “occupanti”.(Seb)