Siria: Erdogan, Turchia porterà a termine zona sicurezza in poche settimane

- La Turchia porterà a termine la formazione di una zona sicura a est del fiume Eufrate nel nord della Siria in poche settimane. Lo ha dichiarato oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando oggi durante un incontro degli esponenti del Partito giustizia e sviluppo (Akp) nella provincia di Eskisehir. "Ora c'è l'est dell'Eufrate nella nostra agenda. Spero che tra qualche settimana, in un modo o nell'altro, risolveremo la questione", ha dichiarato il presidente turco. Funzionari militari turchi e statunitensi hanno raggiunto un accordo il 7 agosto per la costituzione di una zona sicura nella Siria settentrionale mirata a fungere da “corridoio di pace” per i cittadini siriani sfollati e l’istituzione di un Centro operativo congiunto in Turchia per coordinare l’area.(Res)