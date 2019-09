Business news: Corea del Sud, ad agosto crollo export del 13,6 per cento

- Le esportazioni della Corea del Sud sono crollate ad agosto per il nono mese consecutivo del 13,6 per cento, sulla scia della domanda da parte del suo più grande acquirente, la Cina, e dei prezzi depressi dei chip di computer a livello globale: è quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati dal governo di Seul. Le esportazioni di agosto sono crollate del 13,6 per cento rispetto all'anno precedente. Ciò ha ulteriormente intaccato le prospettive di crescita della Corea del Sud e ha rafforzato la necessità di un ulteriore allentamento della politica da parte della Banca centrale, subito dopo un taglio a sorpresa del tasso di interesse a luglio, per la prima volta in tre anni. (Git)