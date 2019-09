Business news: Cina, autorità adottano misure contro l'aumento dei prezzi della carne suina

- I governi provinciali della Cina stanno adottando misure per stabilizzare la produzione di carne di maiale dopo mesi di rialzo dei prezzi, una tendenza che secondo gli addetti ai lavori potrebbe persistere per qualche tempo, dato il divario tra domanda e offerta. "Le forniture di carne di maiale sono sotto pressione e i prezzi rimarranno a un livello elevato per il resto di quest'anno. I prezzi non scenderanno molto neanche il prossimo anno", ha spiegato Wang Zuli, ricercatore presso l'Accademia cinese delle scienze agrarie, in un'intervista rilasciata al quotidiano cinese "Global Times". I prezzi della carne suina di produzione domestica hanno raggiunto livelli record dopo l'epidemia di peste suina africana (Asf), che ha ucciso un gran numero di capi. Secondo quanto dichiarato dal ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali (Mara) a luglio, la Cina, il più grande consumatore di carne suina del mondo, ha abbattuto 1,16 milioni di maiali da quando la Asf – fatale per i maiali ma innocui per l'uomo – è stata segnalata per la prima volta nell'agosto 2018. La Cina ha registrato 143 focolai dal 3 luglio di quest'anno. (Cip)