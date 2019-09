Business news: Hong Kong, vendite al dettaglio in calo dell'11,4 per cento a luglio

- Il valore delle vendite totali al dettaglio di Hong Kong a luglio è stato stimato provvisoriamente in circa 4,38 miliardi di dollari, in calo dell'11,4 per cento rispetto allo stesso mese di un anno fa, secondo il Dipartimento censimento e statistiche della città. Stando ai dati, il volume delle vendite totali al dettaglio è diminuito del 13 per cento su base annua. Il valore delle vendite di gioielli, orologi e beni preziosi è sceso del 24,4 per cento. Le vendite di abbigliamento sono diminuite del 13 per cento, mentre quelle di medicinali e cosmetici sono diminuite del 16,1 per cento. Le vendite di materie prime nei grandi magazzini sono diminuite del 10,4 per cento, mentre nei supermercati c'è stato un aumento dell'uno per cento. Un portavoce del governo della regione ha dichiarato che la distribuzione al dettaglio è peggiorata ulteriormente, registrando un calo percentuale a due cifre su base annua a luglio, riflettendo la sfiducia dei consumatori locali e le significative riduzioni del turismo in entrata e dei consumi a causa dei recenti disordini. (Cip)