Russia-Ucraina: Macron su scambio prigionieri, "passo decisivo" per ripresa dialogo

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto con favore lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Lo ha riferito in un comunicato la presidenza francese, secondo cui l'iniziativa è "un passo decisivo nella ripresa di un dialogo costruttivo che deve essere continuato nelle prossime settimane". La Francia, prosegue la nota, intensificherà con la Germania gli sforzi nel quadro del formato Normandia per ottenere ulteriori progressi e per l'attuazione della componente politica dell'accordo di Minsk. Oggi si è completato con successo lo scambio di 35 prigionieri per parte tra Russia e Ucraina arrivato grazie all’accordo raggiunto tra i due paesi. Questo importante passaggio può rilanciare i cosiddetti accordi di Minsk per porre fine al conflitto nella zona contesa del Donbass, tra l’esercito ucraino e le forze separatiste filorusse costato la vita a circa 13mila persone. (Res)