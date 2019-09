Turchia-Usa: Ankara chiede a Washington di eliminare barriere commerciali

- La Turchia ha chiesto agli Stati Uniti di eliminare le barriere commerciali tra i due paesi durante i colloqui avvenuti oggi volti ad aumentare il commercio bilaterale. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio turco, Rujsar Pekcan, in occasione dell’incontro avvenuto oggi ad Ankara del segretario del Commercio degli Stati Uniti, Wilbur Ross. Secondo quanto riferisce il quotidiano turco “Daily Sabah”, Washington e Ankara hanno fissato un obiettivo ambizioso di quadruplicare il proprio commercio bilaterale a 100 miliardi di dollari all’anno, nonostante la prospettiva delle sanzioni statunitensi sul recente acquisto da parte della Turchia di sistemi di difesa antimissile russi S-400. In base a dati del dipartimento del Commercio Usa lo scambio commerciale tra Usa e Turchia hanno raggiunto i 24 miliardi di dollari nel 2017, con un surplus a favore di Washington di 1,5 miliardi di dollari.In un messaggio su Twitter, la Pekcan ha dichiarato di aver espresso la "chiara aspettativa" della Turchia al segretario al commercio degli Stati Uniti sulla rimozione di "alcune barriere e politiche attuate dall'amministrazione statunitense che costituiscono [un] ostacolo al miglioramento del nostro commercio bilaterale". La Pekcan ha affermato inoltre di aver discusso sull'aumento delle esportazioni turche nei settori dell'aviazione civile, automobilistico, gioielleria, arredamento, tessile e abbigliamento. Ross dovrebbe trattenersi in Turchia fino a martedì 10 settembre e incontrare rappresentanti del settore privato turco. "Speriamo di incontrarci di nuovo il 10 settembre per esaminare i risultati della visita e determinare la nostra tabella di marcia", ha aggiunto la Pekcan su Twitter.(Res)