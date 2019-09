Difesa: Profumo (Leonardo), per noi fondamentale tema cybersicurezza, vogliamo lavorare con nuovo governo

- Per Leonardo "il tema del digitale e della cybersicurezza è assolutamente fondamentale", così come quello "dell'indipendenza digitale sul quale vogliamo lavorare molto con questo governo e con le autorità che si occupano di sicurezza". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Alessandro Profumo, a margine del Forum The European House-Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Noi come Leonardo - ha poi sottolineato - siamo un'azienda con una fortissima proiezione internazionale. Per noi è fondamentale che con questo governo continui ad esserci un forte supporto nell'attività internazionale. Auspichiamo anche che con questo governo si completi la procedura di definizione della normativa relativa G2g (Government to government, ndr) che è uno strumento fondamentale di esportazione per le industrie in altri Paesi. Speriamo - ha concluso - che questa si vada a completare".(Rem)