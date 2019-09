Venezuela-Cile: consigliere di Guaidò indagato da Maduro accolto in residenza ambasciatore cileno (4)

- Caracas ritiene che la "rete criminale" guidata dal presidente dell'Assemblea nazionale (An), Guaidò, pensi di vendere la regione orientale del paese, ricca di materie prime, alle imprese transnazionali petrolifere. Per questo, ha ricordato Maduro, il Venezuela "è in tutte le istanze internazionali" per fronteggiare "le pretese imperialistiche" di color che intendono "far nascere un governo proimperialista" con l'obiettivo di "impadronirsi della guayana esequiba, del petrolio, del golfo del Venezuela", e in ultima analisi di "dividere il Venezuela in venti pezzi e ripartirselo". "Speriamo che il pubblico ministero possa agire contro i componenti di questa organizzazione criminale transnazionale, che indichi le responsabilità e le eventuali sanzioni che ne dovessero discendere", ha detto da parte sua la vicepresidente Delcy Rodriguez. (Brb)