Roma: Pd Capannelle aderisce a campagna sostegno per Lucha y Siesta

- Il Partito Democratico di Capannelle ha oggi aderito alla campagna di sostegno per Lucha y Siesta, la Casa delle Donne del Municipio VII. In un post su Facebook il partito scrive: "Attivare luoghi dove accogliere donne e bambini che vivono violenza e dove rilanciare percorsi di autonomia per uscire dalla difficoltà". (Rer)