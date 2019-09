Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, domenica 8 settembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una saccatura nord europea interessa il Nordovest dove tuttavia affluiscono correnti più secche settentrionali. Al mattino ancora rovesci sulla Liguria orientale. Al pomeriggio più soleggiato pur con qualche nuovo rovescio o breve temporale possibile su area del Rosa, Alpi Marittime, cuneese e alte Langhe, nonchè sull'imperiese in estensione serale alle zone di pianura del Piemonte e alla Liguria. Temperature in calo, pur con clima diurno gradevole sulla pianura piemontese. Ventoso sulle Alpi e tramontana sulla Liguria, anche sostenuta tra genovese e savonese. Mar Ligure mosso o molto mosso al largo. (Rpi)