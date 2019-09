Russia-Ucraina: Nato, liberazione prigionieri ucraini è passo in giusta direzione

- La Nato è lieta per la liberazione dei marinai ucraini e del regista Oleg Sentsov, evento che segna un passo nella giusta direzione. Lo ha dichiarato la portavoce della Nato, Oana Lungescu. "Siamo lieti che i marinai ucraini catturati dalla Russia lo scorso novembre siano finalmente tornati a casa, così come il regista Oleg Sentsov", ha dichiarato Lungescu tramite una nota scritta. "Questo è un passo nella giusta direzione. La Nato continua a chiedere alla Russia di adempiere a tutti i suoi obblighi previsti dagli accordi di Minsk, incluso il rilascio di tutti i prigionieri", ha proseguito. "Allo stesso tempo, rimane importante stabilire la verità e la responsabilità per l'abbattimento del volo Mh17, in linea con la risoluzione 2166 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha concluso Lungescu. (Beb)