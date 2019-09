San Siro: Sala, utile far vedere ai cittadini i progetti

- Interpellato sulla possibilità di chiedere a Milan e Inter di mostrare i quattro progetti per il nuovo stadio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha dichiarato: "Incontrerò Milan e Inter, non è un obbligo, ma dico che siamo in un momento in cui la partecipazione è un valore - ha ribadito il primo cittadino - Lo abbiamo fatto per gli Scali e per i Navigli e quindi lo dico anche nel loro interesse. Non ho ancora visto i progetti ma penso che saranno interessanti e che sia utile farli vedere ai cittadini. Il mio è un invito non un obbligo. Ho solo una paura: che il dibattito rimanga sul "abbattiamo San Siro" e "non abbattiamo San Siro", e se sarà così sarà un dibattito a perdere mentre se lo si sposta verso qualcosa di bello può avere qualche possibilità in più". Lo ha dichiarato a margine della presentazione della Scuola Futuro Lavoro, un progetto della Fondazione "Un futuro per l'Asperger". A chi gli ha chiesto se esista la possibilità che venga fatto un sondaggio tra cittadini e tifosi come a Cagliari, il sindaco Sala ha risposto: "Io non la metterei sul piano del referendum ma su quello della partecipazione, perché quello che stiamo vedendo è che intervistando i cittadini a volte abbiamo anche dei suggerimenti. Poi è chiaro che la politica e i team devono decidere ma dai cittadini che vivono sul territorio possono arrivare dei suggerimenti importanti". Il primo cittadino ha anche affermato che forse vedrà le squadre nei prossimi giorni: "Non abbiamo ancora fissato il giorno ma certamente ci vedremo a breve, anche perché mi sembra che il tema stia diventando molto caldo" ha concluso Sala.(Rem)