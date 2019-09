Difesa: delegazione Usa in visita in Pakistan e Afghanistan la prossima settimana

- Una delegazione di alto livello del ministero della Difesa statunitense visiterà il Pakistan e l'Afghanistan la prossima settimana. Lo ha annunciato ai media locali a Washington l'assistente segretario alla Difesa per gli affari della Sicurezza indo-pacifica Randall Schriver, che guiderà la delegazione. Schriver, nominato alla sua attuale posizione dal presidente Usa Donald Trump nel gennaio 2018, si è espresso a margine di un evento organizzato dall'ambasciata pakistana a Washington per commemorare il "Giorno della Difesa e dei martiri" del Pakistan. Durante il suo intervento, l'alto funzionario ha riconosciuto i sacrifici compiuti dal paese dell'Asia meridionale e ha auspicato che le rinnovate relazioni tra le due nazioni avrebbero creato "opportunità su cui possiamo capitalizzare". Obiettivo della missione a Islamabad, ha aggiunto, è di "discutere del futuro" e di come rafforzare la cooperazione bilaterale, "nonostante tutte le sfide". Dopo la tappa in Pakistan, la delegazione statunitense proseguirà poi il suo viaggio in Afghanistan (Was)