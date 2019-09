Governo: Sala su sottosegretari, chiedo persone competenti, se del territorio meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla partita ancora aperta sui sottosegretari nel nuovo Governo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha dichiarato: "Ci sono nomi di valore che sento come possibili candidati alla carica di sottosegretari. Cito Lia Quartapelle ed Emanuele Fiano che so essere candidati. Milano è una realtà che è probabilmente quella che funziona meglio in Italia, però poi alla fine quello che chiedo è di avere persone competenti sulle materie, perché ci sono ministeri su cui la competenza non si improvvisa". Lo ha affermato a margine della presentazione della Scuola Futuro Lavoro, un progetto della Fondazione "Un futuro per l'Asperger". "Da sindaco di Milano dico che prima di tutto ci vuole la professionalità che è un valore - ha continuato Sala - se poi è qualcuno del territorio ancora meglio". (Rem)