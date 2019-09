Golfo: ministro Difesa francese, iniziativa europea Stretto Hormuz complementare a quella Usa

- Le iniziative statunitensi ed europee per rafforzare la sicurezza nel Golfo Persico sono intese come complementari e coordinate. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa francese, Florence Parly, in una conferenza stampa congiunta a Parigi con il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper. "Gli Stati Uniti hanno preso un'iniziativa qualche settimana fa in un contesto in cui la Francia voleva soprattutto essere in grado di contribuire a ridurre le tensioni con l'Iran", ha affermato la Parly. "Quindi abbiamo pensato che fosse utile prendere un'iniziativa in cui coinvolgere un certo numero di partner che non avrebbero aderito all'iniziativa Usa per essere in grado di contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo, e ovviamente vogliamo farlo in modo coordinato, in complementarità e trasparenza con i nostri amici statunitensi”, ha aggiunto il ministro francese. (segue) (Res)