Golfo: ministro Difesa francese, iniziativa europea Stretto Hormuz complementare a quella Usa (2)

- Lo scorso 3 settembre, gli Stati Uniti hanno chiesto ufficialmente a Francia e Regno Unito di unirsi alla missione di protezione marittima per garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz che negli ultimi mesi ha assistito ad un aumento delle tensioni culminato con il sequestro della petroliera Stena Impero da parte delle autorità dell’Iran. Durante la conferenza stampa sia la Parly che Esper hanno commentato la decisione di Teheran di ridurre ulteriormente i propri impegni all’interno dell’accordo sul nucleare firmato nel 2015, avviando il programma di sviluppo di centrifughe per l’arricchimento dell’uranio. Esper ha affermato di non essere sorpreso dalla decisione dell’Iran, mentre da parte sua la Parly ha ricordato che "l'obiettivo" della Francia resta quello di "riportare” Teheran al rispetto dell'accordo di Vienna del 2015. (Res)