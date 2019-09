Governo: Toti, incongruenze esplodono prima della fiducia

- La Gronda di Genova - secondo il presidente della Liguria, Giovanni Toti - ha fatto già esplodere i primi contrasti all’interno del nuovo esecutivo. "La De Micheli è partita bene, perché ha fatto una bella intervista al 'Il Secolo XIX', dicendo che la Gronda autostradale che aspettiamo da 15 anni sarebbe partita immediatamente, ma mi pare che poche ore dopo sia stata messa dietro la lavagna, con le orecchie d’asino, dall’alleato grillino, che ha detto che della Gronda non si sarebbe parlato assolutamente, come non ne ha parlato il governo precedente. Se il buongiorno si vede dal mattino, è la cartina al tornasole delle incongruenze che dividono due forze politiche molto distanti. Lo sapevamo, è stupefacente che esplodano ancor prima della fiducia. Tra il giuramento e la fiducia c’è già il primo scontro importante", ha detto Toti al suo arrivo a Cernobbio, dove domani dovrà intervenire al Forum Ambrosetti. (segue) (Rem)