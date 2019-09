Governo: Toti, incongruenze esplodono prima della fiducia (2)

- "Adesso - ha proseguito il presidente della Liguria - vorrei capire se la Gronda si fa o no, perché dietro la Gronda di Genova c’è una visione di paese, c’è la Tav, le pedemontane del nord, c’è tutto quello che serve a questo Paese in termini di piano energetico nazionale. Le scelte da fare sono tante, importanti e di lungo periodo. Se il primo compromesso di governo era già di per sé un governo piuttosto immobile salvo rari casi, ingessato tra le incongruenze delle due forze politiche, quello di adesso è ancor più in questa direzione". (Rem)