Governo: Sala, proverò a invitare tutti i ministri per approfondire dialogo

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato dei rapporti futuri tra il nuovo Governo e il capoluogo lombardo: "Quello che sto chiedendo ai miei assessori è di prepararsi e prepararci, facendo partire ministero per ministero non l’elenco delle richieste ma quello delle opportunità. Ogni assessore ha un ministro di riferimento più o meno ma ci sono realtà a cui possono riferirsi i vari assessorati. Dario Franceschini ad esempio è tornato ai Beni culturali, certamente questa è materia di Del Corno ma Maran ha sofferto su alcuni limiti che arrivavano dalla sovrintendenza, quindi questa potrebbe essere una buona occasione". Lo ha affermato a margine della presentazione della Scuola Futuro Lavoro, un progetto della Fondazione "Un futuro per l'Asperger", aggiungendo: "Ho chiesto agli assessori di farmi una lista logica e proverò con più intensità, rispetto al governo precedente, ad invitare tutti i ministri a Milano per approfondire il dialogo non tanto solo con me ma anche con la mia giunta".(Rem)