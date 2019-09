Romania: leader Unione magiari, partito voterà a favore mozione sfiducia contro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale crisi politica in Romania deve essere risolta molto presto e l’Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) voterà una eventuale mozione di sfiducia presentata dall’opposizione. Lo ha dichiarato il leader dell’Udmr, Kelemen Hunor, parlando nella località di Baile Homorod nella contea di Harghita, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Agerpres”. Secondo Hunor, l'attuale situazione politica deve essere risolta al più presto perché la Romania rischia di perdere la fiducia dei partner internazionali, compresa quelli finanziari, per dimostrare l’affidabilità del paese. Il leader dell’Udmr ha aggiunto che il primo ministro Viorica Dancila deve chiedere un voto di fiducia in parlamento per verificare se il governo ha ancora il sostegno delle due Camere di Bucarest, o altrimenti dimettersi. (segue) (Rob)