Romania: leader Unione magiari, partito voterà a favore mozione sfiducia contro governo (2)

- Nei giorni scorsi lo stesso Hunor ha avuto una discussione con il primo ministro, Viorica Dancila, nel corso della quale ha ribadito che i rappresentanti dell'Udmr non sosterranno in parlamento il rimpasto di governo. Secondo quanto annunciato da Hunor in conferenza stampa, "abbiamo discusso con Viorica Dancila e le ho detto quale è la nostra posizione molto chiara, elegante. È stata una breve discussione sull'argomento - ha affermato -. Come ho detto la scorsa settimana, ho anche detto a Dancila che non possiamo sostenere il rimpasto del governo. Quindi è stata una discussione assolutamente giusta, senza alcuna pressione, senza alcun turbamento", ha spiegato Honor. (segue) (Rob)