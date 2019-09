Romania: leader Unione magiari, partito voterà a favore mozione sfiducia contro governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'Udmr ha anche affermato di aver avuto un incontro con il presidente del Partito nazionale liberale (Pnl) – la principale formazione all'opposizione -, Ludovic Orban. Hunor ha ricordato che l'Udmr avrebbe appoggiato una mozione di sfiducia, ma ha anche apprezzato che un ritardo nella sua presentazione potrebbe comportare un riorientamento delle forze pro e contro il governo in parlamento. Alla domanda se sosterrebbe il leader del Pnl Orban per la carica di primo ministro, Hunor ha osservato che si tratta di una discussione "molto prematura" e ha indicato che questo argomento sarebbe stato affrontato in caso di una mozione di sfiducia. (segue) (Rob)