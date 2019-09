Grandi navi: Bazzaro (Lega), Franceschini dice no a San Marco, regista film fantasia o idee concrete?

- Il deputato veneziano della Lega Alex Bazzaro osserva in una nota: "Franceschini dica chiaramente ai veneziani cosa intende fare per bloccare le Grandi navi nel bacino di San Marco perché se è venuto a Venezia per raccontare la trama di un film di fantascienza rischia di fare la fine del suo predecessore che, follemente, voleva spostare il transito a Chioggia". Per Bazzaro, "il neoministro, nominato e non eletto dai cittadini, oltre ai proclami da social presenti un progetto concreto invece di 'rimproverare' il suo predecessore di aver perso tempo perché, glielo ricordo, il suo partito si è alleato con il M5s". (Com)