Centrodestra: Toti, Salvini ha fatto bene a far cadere governo

- Il presidente della Liguria e leader del neonato movimento politico Cambiamo!, Giovanni Toti, è "convinto che Matteo Salvini abbia fatto bene a far cadere un governo che non stava dando le risposte al Paese. Poi tatticamente ognuno può fare i suoi ragionamenti: il tempo giusto, il tempo sbagliato. Il governo gialloverde era un governo che si apprestava a varare una riforma Bonafede sulla giustizia francamente orripilante, che ha bloccato tutte le grandi opere di questo Paese, salvo quelle che sono stati costretti a fare a furor di popolo e comunque rallentandole, uno Sblocca cantieri in cui non sono stati nominati i commissari, che si apprestava a varare la chiusura domenicale dei negozi in un Paese che cresce dello 0,1 per cento di Pil. Credo che tutte queste considerazioni effettive valgono molto di più delle considerazioni tattiche", ha detto Toti al suo arrivo a Cernobbio, dove domani mattina interverrà al Forum Ambrosetti. "Dopo di che - ha proseguito - io sono di centrodestra, continuo a fare la mia politica di centrodestra. La Lega è la Lega e fa legittimamente la sua. Al momento i sondaggi la danno al 33 per cento e, se ne facciamo una questione di numeri, francamente vorrei stare in cattiva salute come Matteo Salvini. Noi comunque facciamo il nostro: occorre costruire un’alternativa a questo governo che sia equilibrata tra le forze politiche del centrodestra e che abbia una ricetta seria per il paese, ma che sappia imporsi". (Rem)