Hong Kong: scontri in distretto Mong Kok, diversi arresti (2)

- I manifestanti avevano inoltre programmato di bloccare l'accesso all'aeroporto internazionale di Hong Kong, ma la polizia ha sventato la protesta. Nelle stazioni, gli agenti hanno controllato i biglietti e i passaporti per consentire solo ai passeggeri delle compagnie aeree di raggiungere l'aeroporto. Allo stesso scopo, i treni e gli autobus diretti ai terminal hanno effettuato nel pomeriggio un servizio ridotto, e nel corso della giornata gli agenti, in tenuta anti-sommossa, hanno presidiato le principali stazioni ferroviarie e i gate dei traghetti. Lo scorso mercoledì Carrie Lam, capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, ha annunciato il ritiro del disegno di legge sulle estradizioni, che lo scorso giugno ha innescato le massicce proteste tuttora in corso nella ex colonia britannica. L'iniziativa di Lam, volta a instaurare il dialogo con i manifestanti, è stata tuttavia respinta da questi ultimi, in un clima di tensione che ha visto oltre 1.100 arresti e la denuncia sui social con foto e video di una violenta repressione della protesta. (Cip)