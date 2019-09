Palestrina: centauro 38enne muore su Sp 58, cause in corso di accertamento

- Un operaio romano di 38 anni che era a bordo della sua motocicletta Kawasaki e percorreva la strada provinciale 58A Capranica-Palestrina è morto per cause ancora da accertare. All’altezza del chilometro 11, nel primo pomeriggio, il suo mezzo è andato a impattare contro il guardrail e nel battere la testa l’uomo è deceduto sul colpo. Le cause dell’incidente sono in corso d’accertamento, ma non risultano al momento altri mezzi coinvolti nello scontro. A intervenire nell'immediato il personale del 118 e l’elisoccorso, ma gli operatori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’operaio deceduto era incensurato e aveva tutti i documenti della moto in regola. Si ipotizza che possa aver accusato un malore o tentato una manovra azzardata, ma questo lo stabilirà l’esame autoptico e le indagini dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Capranica e del nucleo Radio mobile che hanno assicurato il trasporto della salma presso l’istituto di medicina legale di Tor Vergata come disposto dall’autorità giudiziaria che ha ordinato anche il sequestro della motocicletta.(Rer)