Rifiuti Roma: Regione Lazio, misure per avitare nuove criticità, serve impegno di tutti per risultati efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune misure saranno prese nei prossimi giorni per scongiurare nuove criticità nello smaltimento dei rifiuti della Capitale, ma "serve la responsabilità e l'impegno di tutti i soggetti coinvolti per garantire risultati efficaci e soluzioni durature". E' quanto afferma in una nota la Regione Lazio. "La chiusura per manutenzione di alcuni impianti ha creato nell'ultima settimana qualche difficoltà ad Ama per il trattamento dei rifiuti urbani di Roma - spiega la nota -. Nei prossimi giorni, come emerso nella recente riunione tecnica tra Regione, Campidoglio e Ama, riprenderanno le attività gli impianti di trattamento meccanico biologico della Saf di Frosinone e di Ecologia Viterbo, mentre ha già ripreso a lavorare a pieno regime il termovalorizzatore di Acea, che insieme alla disponibilità della discarica di Colleferro, consentiranno a tutti gli operatori del Lazio di avere sbocchi adeguati per lo smaltimento degli scarti prodotti dal trattamento dei rifiuti conferiti da Ama, secondo quanto previsto dal contratto siglato dalle parti". "La Regione Lazio - prosegue la nota -, inoltre, è in attesa di ricevere da Marche e Abruzzo la conclusione dei procedimenti amministrativi per poi approvare in Giunta le rispettive delibere di intesa e formalizzare l'accordo per il conferimento e il trattamento dei rifiuti di Roma. Queste misure dovrebbero scongiurare nuove criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti di Roma, ma serve la responsabilità e l'impegno di tutti i soggetti coinvolti per garantire risultati efficaci e soluzioni durature".(Com)