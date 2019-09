Ue: Profumo (Leonardo), messaggio Mattarella? Revisione Patto stabilità in ottica consumi e investimenti

- In Germania "si è avviata già da tempo una riflessione profonda sui consumi e gli investimenti interni. È estremamente importante perché sappiamo quanto è rilevante per noi come mercato di sbocco. Quindi credo che anche anche il richiamo che è stato fatto dal presidente della Repubblica sulla revisione del Patto di stabilità sia in quest'ottica e mi sembra che con la nuova Commissione si avvieranno delle riflessioni in questa direzione". Lo ha detto l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, a chi gli ha chiesto, a margine del Forum The European House-Ambrosetti, un commento sul messaggio inviato dal capo dello Stato questa mattina al tradizionale appuntamento di Cernobbio.(Rem)