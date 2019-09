Moldova: ex premier Filip è il nuovo presidente del Partito democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro moldavo, Pavel Filip, è stato eletto presidente del Partito democratico della Moldova (Pdm) durante il nono Congresso straordinario del partito, tenutosi oggi a Chisinau. Filip era l'unico candidato in lizza per ricoprire l’incarico di leader della formazione ed è stato sostenuto all'unanimità da quasi 700 delegati del Congresso. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ipn Moldova”. Il neo presidente ha dichiarato che intende lavorare sui problemi interni al partito dato assicurando apertura e ascolto. All'inizio del Congresso, Filip ha affermato che "la Moldova attualmente ha un governo ibrido, che è innaturale" e che "nessuno degli impegni del governo prevede miglioramenti nella vita quotidiana delle persone". "Nel corso di tre mesi, dopo essere saliti al potere, la visione era e rimane quella di perseguitare gli oppositori politici, elaborando procedimenti penali politici, emanando ordini ai pubblici ministeri e licenziando gli impiegati a favore dei membri del partito", ha attaccato il nuovo leader del Pdm. Secondo Filip, "la situazione in cui si è trovata la Moldova è paragonabile all'aggressione armata del 1992", perché "stiamo assistendo a un attacco diretto alla sovranità nazionale e alla sicurezza regionale". L'ex primo ministro sostiene che uno dei maggiori errori commessi dai democratici, al governo nella scorsa legislatura, è stato non avere risposto politicamente alla "campagna di demonizzazione a cui sono stati sottoposti il partito e i suoi leader".(Moc)