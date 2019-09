Milano: Fidanza (Fd'I) e De Corato in piazzale Corvetto per chiedere elezioni subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, dalle ore 9 e fino alle 12:30, si è tenuto in Piazzale Corvetto a Milano un banchetto per la raccolta firme, con lo scopo di andare subito al voto con le elezioni politiche, in vista della manifestazione ideata e promossa dal leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che si terrà lunedì 9 settembre 2019 in piazza Montecitorio a Roma. Oltre a tanti cittadini milanesi, al gazebo, ​sono intervenuti anche il capo delegazione Fdi al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, l'Assessore Regionale Lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato e il Presidente della Commissione Sicurezza, del Municipio 4, Francesco Rocca. Riccardo De Corato e Carlo Fidanza hanno dichiarato: "Siamo presenti anche noi questa mattina, insieme a tantissimi cittadini milanesi, in vista della grande manifestazione di lunedì a Roma, voluta dal nostro Presidente Giorgia Meloni a cui sarà presente la Lega, con il suo leader Matteo Salvini. Oggi è stato un grande successo - hanno poi concluso i due leader di Fratelli d'Italia - perché in poche ore abbiamo raccolto circa 250 firme e la gente è d'accordo con noi: bisogna andare subito al voto con le elezioni politiche perché l'Italia ne ha un immenso bisogno". Al riguardo è intervenuto anche Francesco Rocca che ha dichiarato: "Questa mattina sono davvero soddisfatto della risposta dei milanesi che già dalle prime ore della mattina sono venuti a mettere la firma contro questo Governo e per l'imminente necessità di andare al voto. Ringrazio sia Fidanza che De Corato, ​perché da anni mi seguono​​ nelle mie iniziative e ringrazio, altresì, i ragazzi di Gioventù Nazionale di Milano che come sempre, mi supportano in ogni manifestazione ​che organizziamo nell'​esclusivo interesse dei cittadini italiani ed, in particolare, milanesi".(com)