Rifiuti Roma: Tripodi (Lega), Zingaretti, Raggi e Costa sono irresponsabili

- ''Il M5s e il ministro Sergio Costa sono degli irresponsabili, noi siamo per la modernità. Non si può continuare a smistare i rifiuti di Roma, che sono ovunque un valore, nelle altre province del Lazio e Regioni o addirittura all'estero”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio Orlando Tripodi. “Un processo che pagano i romani, questa è una vera follia quando una corretta gestione avrebbe benefici per il territorio – aggiunge –. Un'emergenza, quella della Capitale, nata con il Pd con la chiusura della discarica di Malagrotta senza un'alternativa e l'assenso del presidente di Regione Nicola Zingaretti, incapace poi di varare un piano regionale sui rifiuti concreto e risolutivo dopo 7 anni. Il quale ha premiato l'ideatore di questo capolavoro Daniele Fortini a capo di Lazio Ambiente, che dismette i termovalorizzatori e tiene i riflettori bassi sui 12,6 milioni di euro di fondi pubblici per il revamping”. Tripodi conclude: “Insomma il Pd e il M5s sono la faccia della stessa medaglia e ora sono pronti ad un'alleanza anche in Regione e forse in Campidoglio basata sull'inciucio a discapito dei cittadini invece di individuare delle soluzioni. Roma e il Lazio necessitano di amministrazioni responsabili e di impianti, in particolare i termovalorizzatori di ultima generazione, per uscire dall'emergenza dei rifiuti. La Lega è pronta a guidare questo processo e gli italiani, a partire dai romani, sono al nostro fianco''.(Com)