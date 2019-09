Ucraina-Russia: Merkel su scambio prigionieri, “segnale di speranza”

- Lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina è un “segnale pieno di speranza”. E’ il commento del cancelliere tedesco Angela Merkel del rilascio contemporaneo dei prigionieri tra Mosca e Kiev. “L'ultima liberazione dei detenuti tra Russia e Ucraina è stato un segnale pieno di speranza. Sono contenta dei marinai ucraini e di Oleg Setsov, che potranno finalmente tornare a casa", ha dichiarato Merkel ricordando alcuni tra i 35 prigionieri ucraini liberati oggi. Il cancelliere tedesco ha inoltre invitato le parti in conflitto nel Donbass a lavorare all'attuazione degli accordi di Minsk. "Ha senso continuare a lavorare sull'attuazione degli accordi di Minsk. Il governo tedesco è pronto per questo", ha concluso. Oggi si è completato con successo lo scambio di 35 prigionieri per parte tra Russia e Ucraina arrivato grazie all’accordo raggiunto tra i due paesi. Questo importante passaggio può rilanciare i cosiddetti accordi di Minsk per porre fine al conflitto nella zona contesa del Donbass, tra l’esercito ucraino e le ilizie delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, in cui hanno perso la vita circa 13mila persone. (segue) (Res)