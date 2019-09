Ambiente: ministro Costa atteso a Nuova Delhi a Conferenza Onu su desertificazione, "tema non rinviabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Ambiente Sergio Costa interverrà nei prossimi giorni alla Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione, che si è aperta lo scorso lunedì 2 settembre e proseguirà fino al prossimo venerdì 13 a Nuova Delhi, in India. Lo ha annunciato lo stesso pentastellato sulla sua pagina Facebook, definendo questa missione "fondamentale". "Sto per partire per l'India dove a Nuova Delhi interverrò alla Conferenza delle parti per la lotta alla desertificazione", ha scritto Costa, ricordando che la desertificazione "è uno dei drammi del nostro Pianeta" e che in Italia "il 20 per cento del Paese è a rischio desertificazione e oltre il 4 per cento è già sterile". Il neo ministro ha ricordato inoltre che un terzo delle terre emerse produttive negli ultimi 20 anni ha subito processi di desertificazione, una quota che indica che "oltre 1 miliardo di persone è a rischio". La desertificazione è una delle prime cause di migrazione ambientale, ha aggiunto, affrontare questi temi non è più rinviabile. La missione indiana non permetterà a Costa di partecipare al voto della fiducia: "ma sono convinto che in questi giorni porterò la nostra bandiera con onore", ha concluso. (Res)