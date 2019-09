Ambiente: Costa, Italia in prima fila per progetti nel Sahel e territori fragili

- L'Italia è in prima fila per progetti che riguardano i paesi della fascia del Sahel e le piccole isole più fragili. Lo ha detto oggi su Facebook il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, annunciando la sua partecipazione alla Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sulla desertificazione, in corso a Nuova Delhi, in India. "Leggo che questa mattina durante il festival di Venezia giovani attivisti per il clima hanno fatto irruzione sul red carpet per richiamare l’attenzione sui cambiamenti climatici. Voglio dire loro che siamo dalla stessa parte della barricata: bisogna agire ora e questo dirò al resto del mondo", ha aggiunto Costa commentando il sit-in organizzato dagli attivisti al Festival del Cinema, augurandosi inoltre che in Italia la nuova maggioranza di governo "porti finalmente a casa la legge sul consumo di suolo da mesi in discussione in Parlamento".(Res)