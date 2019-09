Cosenza: Fratoianni (Si) su bimbo aggredito, sconvolto e schifato, Italia non è di chi odia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Fratoianni di Sinistra italiana si dice "sconvolto e schifato" su Facebook per quanto accaduto a Cosenza. "Rayem, un bimbo di tre anni, è stato preso a calci in pieno centro a Cosenza. Le aggressioni per ragioni etniche sono sempre odiose, ma quando si arriva a prendere a calci un bambino, vuol dire che il precipizio della follia è lì a un passo". Il deputato di Liberi e uguali quindi prosegue: "Mando a Rayem (nato in Italia e italiano) e alla sua famiglia (che da 20 anni vive qui con noi) un grande abbraccio di affetto e solidarietà. L'Italia non è quella di chi odia - aggiunge Fratoianni - e prende a calci un bambino, ed è pronta a reagire". (Rin)