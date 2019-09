Rifiuti Roma: Costa a Raggi, al tuo fianco e al fianco di tutti i romani

- "Al tuo fianco e al fianco di tutti i cittadini romani". Con queste parole, affidate a Facebook, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa commenta il post in cui la sindaca di Roma Virginia Raggi spiega che "gli impianti privati di trattamento dei rifiuti presenti nel Lazio non stanno rispettando l’ordinanza regionale" e quindi lamenta che "negli ultimi giorni gli impianti hanno ridotto la loro capacità di trattamento e questo mette a rischio gli sforzi che tutte le istituzioni e Ama stanno facendo per assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di Roma". (Rer)