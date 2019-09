Rifiuti Roma: Pedica (Pd), Raggi non lanci solo allarme, risolva problema impianti

- "Raggi non si limiti solo a lanciare l'allarme rifiuti. Si sforzi di risolvere il problema degli impianti una volta per tutte. Roma deve essere autonoma, non può pensare che l'ordinanza regionale duri in eterno, distribuendo a destra e a manca la spazzatura della Capitale". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Raggi continua a spostare i rifiuti ma non risolve mai il problema - aggiunge -. Dopo più di tre anni dal suo insediamento in Campidoglio sta ancora al punto di partenza e come al solito tocca agli altri toglierle le castagne dal fuoco. Ma adesso basta, si assuma le sue responsabilità e la smetta di fare solo parole". (Com)