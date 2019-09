Egitto: El Molla riceve omologo Sud sudanese, focus cooperazione settore petrolifero

- L’Egitto è pronto a sostenere il Sud Sudan nello sviluppo della “promettente” industria del petrolio e del gas. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, durante un incontro con l’omologo sud sudanese Awow Daniel Chuang in visita in Egitto per colloqui sulle prospettive di cooperazione nel settore energetico. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero del Petrolio egiziano. In occasione della visita, Chuang ha consegnato ad El Molla un invito a partecipare alla "Conferenza del Sud Sudan per il petrolio e l'energia" che si terrà il prossimo 29 ottobre a Juba.(Cae)