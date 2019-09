Ue: de Bertoldi (Fd'I), platea Ambrosetti promuove Merkel e Macron? Imprese non siano a dipendenze alta finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze e Tesoro, osserva in una nota: "Sarebbe interessate sapere in base a quale metro di giudizio gli imprenditori al Forum Ambrosetti hanno promosso Angela Merkel ed Emmanuel Macron, giudicato insufficiente il premier Conte e bocciato il primo ministro inglese Boris Johnson. Infatti - prosegue -, se questa decisione è stata presa sulla base della tutela del proprio interesse nazionale, a spese anche di quello europeo, senza dubbio Merkel e Macron sono stati dei campioni. Diverso, invece, sarebbe se questo giudizio fosse stato espresso sulla base del loro impegno a tutela degli interessi comuni e dell'intera Unione europea". Per de Bertoldi, "se fosse così significherebbe che ormai l'imprenditoria italiana è sempre più assoggetta alle logiche dell'alta finanza. Naturalmente - conclude - mi auguro che non sia così e che le imprese italiane continuino a rappresentare gli interessi della nostra nazione". (Com)