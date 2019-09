Torino: parte stasera da Ivrea la rassegna musicale “I colori di settembre”

- Propone una serie di suggestioni in chiave canavesana, la terza edizione della rassegna musicale “I colori di settembre”, organizzata dall’associazione “Il Timbro” ad Ivrea e in quattro Comuni del circondario (provincia di Torino). Si parte sabato 7 settembre da uno dei luoghi simbolo dell’epopea olivettiana, il Salone dei 2000 delle Officine ICO in via Jervis, per proseguire nel teatro Bertagnolio di Chiaverano, nel suggestivo Castello Basso di Burolo del XIII secolo, nella chiesa parrocchiale di San Martino ad Albiano di Ivrea e nella chiesa di Sant’Eusebio di Bollengo, che sorge lungo la Via Francigena. “I colori di settembre” è un’importante occasione di diffusione e promozione della musica colta presso un pubblico non abituato al suo ascolto. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito. La stagione 2019 propone cinque concerti in nove giorni: una vera e propria full immersion, per un viaggio che si snoda attraverso tre secoli di musica, da Bach a Nino Rota, sempre fedele ad uno dei principi che hanno guidato la rassegna nelle sue edizioni precedenti: privilegiare la qualità esecutiva, affidando le esecuzioni a piccoli gruppi o solisti. Quest’anno sono stati scelti tre trii e due coppie di artisti. La Città Metropolitana di Torino patrocina l’iniziativa, che è sostenuta dalla Comunità collinare Unione della Serra (Albiano d’Ivrea, Bollengo, Burolo e Chiaverano), dalla Città di Ivrea, dalla Fondazione CRT, da ASIC e da Fasti spa. (segue) (Rpi)