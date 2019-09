Torino: parte stasera da Ivrea la rassegna musicale “I colori di settembre” (2)

- Sabato 7 settembre alle 20 nel Salone dei 2000 delle Officine ICOil violoncellista Guillermo Pastrana e il pianista Stefano Musso propongono brani di Ludwig van Beethoven e Sergej Prokofiev. Del compositore tedesco è in programma la “Sonata per pianoforte e violoncello opera 102 numero 1 del 1815, mentre la scelta della Sonata in Do maggiore di Prokofiev è tutt’altro che casuale: l’opera è stata ideata, scritta e pubblicata dal compositore russo proprio negli anni in cui gli architetti Pollini e Figini progettavano la geniale soluzione architettonica che oggi conosciamo come terzo ampliamento del complesso olivettiano, ossia la sede del concerto. Domenica 8 settembre alle 18 teatro Bertagnolio di Chiaverano è in programma il concerto “Made in Trio”, in cui la flautista Rute Fernandes, il clarinettista David Dias Silva e la pianista Sinforosa Pretralia, eterogeneo trio siculo-elvetico-canadese, spaziano dalla Tarantella di Camille Saint-Saëns del 1857 alla “Techno Parade” di Guillaume Connesson, del 2002. Il percorso comprende anche Claude Debussy (“Prélude a l'après-midi d'un faune”), Nino Rota (“Trio per flauto, violino (clarinetto) e pianoforte”) e Georges Bizet (Rhapsodie su temi dell'opera “Carmen”). Venerdì 13 settembre alle 20,30 al Castello Basso di Burolo la violinista Fabiola Tedesco e il fratello violoncellista Paolo Tedesco renderanno omaggio a due delle colonne portanti della musica del Settecento, Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart, oltre che a Niccolò Paganini. Di Bach verranno eseguiti l'Adagio e la Fuga dalla Prima sonata per violino e la Sesta suite per violoncello, mentre del compositore salisburghese verrà proposto al pubblico il Duo in sol maggiore KV 423. Un programma molto classico, pronto a essere sconvolto dall’esecuzione del Capriccio numero 24 per violino di Paganini. (segue) (Rpi)