Torino: parte stasera da Ivrea la rassegna musicale “I colori di settembre” (3)

- Sabato 14 settembre alle 20,30 nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo ad Albiano d’Ivrea il Trio Quodlibet (Mariechristine Lopez al violino, Virginia Luca alla viola, Fabio Fausone al violoncello) proporrà un viaggio nell’Europa della seconda metà del 1700, dall’Italia alla Spagna, dalla Francia alla Germania e all’Austria, con due compositori italiani, uno residente a Madrid e l'altro a Parigi, e uno tedesco che vive a Vienna. Sono Ridolfo Luigi Boccherini, Giuseppe Maria Gioacchino Cambini e Ludwig van Beethoven. In comune hanno lo stile brillante e leggero, a tratti intervallato da momenti lirici tipici dell'epoca. La stessa epoca in cui Francesco Martinez, pronipote dello Juvarra, edificava la chiesa di San Martino Vescovo. Il programma propone il Trio per archi opera 47 numero 3 di Boccherini, il Trio per archi opera 33 numero 3 di Cambini e la Serenade opera 8 di Beethoven. Domenica 15 settembre alle 18 nella chiesa di Sant’Eusebio Vescovo a Bollengo il Trio Samar (Francesco Bagnasco al violino, Davide Maffolini al violoncello, Francesco Maccarrone al pianoforte, sarà protagonista dell’appuntamento conclusivo della rassegna, organizzato in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. I tre talentuosi studenti del Conservatorio torinese affronteranno due brani topici del repertorio per trio con pianoforte. Il “Trio Arciduca” dedicato da Ludwig van Beethoven a Rodolfo d'Asburgo, è uno dei più importanti esempi cameristici della maturità compositiva del genio tedesco, sia per la grandezza della forma e del respiro musicale, sia per la varietà e l'inventiva che mostra nell'utilizzo dei timbri dei tre diversi strumenti. A fare coppia con l'Arciduca è il Trio in Do minore opera 101 di Johannes Brahms, caratterizzato proprio dal piglio energico e concreto di ascendenza beethoveniana. (Rpi)