Russia-Ucraina: ministero Esteri Mosca, scambio prigionieri grazie ad accordo tra leader

- Lo scambio di prigionieri simultaneo tra Russia e Ucraine è stato possibile grazie agli accordi raggiunti dai leader di entrambi i paesi e alla volontà di Kiev di scendere a compromessi. E’ quanto affermato dal ministero degli Esteri russo in un primo commento ufficiale del rilascio contemporaneo dei prigionieri tra Mosca e Kiev. “E’stato reso possibile grazie agli accordi raggiunti da entrambi i presidenti di Russia e Ucraina. A differenza dei suoi predecessori, (il presidente ucraino) Volodymyr Zelensky ha dimostrato un approccio ragionevole e la volontà di scendere a compromessi", si legge una dichiarazione del ministero in cui si aggiunge di attendere altre passi per aiutare a risolvere le tensioni tra i due paesi. "(Il ministero degli Esteri russo) considera il rilascio contemporaneo di persone detenute e condannate in Russia e Ucraina un segnale positivo, a seguito del quale sicuramente seguiranno altri importanti passi per farci uscire dall'attuale vicolo cieco nelle relazioni Russia-Ucraina e degli accordi di Minsk", ha aggiunto il ministero. (segue) (Rum)