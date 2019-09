Russia-Ucraina: ministero Esteri Mosca, scambio prigionieri grazie ad accordo tra leader (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia russa ha auspicato inoltre che lo scambio di prigionieri porti ad un clima migliore per un lavoro sostanziale da svolgere nei colloqui nel formato negoziale di Minsk e Normandia (Russia, Ucraina, Francia e Germania), sottolineando che la nuova amministrazione di Kiev deve svolgere un ruolo chiave nel processo di promozione della soluzione del conflitto. "La Russia, in quanto garante degli accordi di Minsk, conferma la propria disponibilità a continuare a sostenere qualsiasi azione costruttiva intrapresa per raggiungere un accordo da entrambe le parti del conflitto inter-ucraino. La nuova amministrazione ucraina deve svolgere un ruolo chiave in questo processo”, ha aggiunto il ministero. Oggi si è completato con successo lo scambio di 35 prigionieri per parte tra Russia e Ucraina arrivato grazie all’accordo raggiunto tra i due paesi. Questo importante passaggio può rilanciare i cosiddetti accordi di Minsk per porre fine al conflitto nella zona contesa del Donbass, tra l’esercito ucraino e le forze separatiste filorusse costato la vita a circa 13mila persone. (Rum)