Turismo: Mastercard global destination cities index, Milano prima città d’Italia, quinta in Europa

- Milano con 9,10 milioni di turisti nel 2018 è stata la città più visitata d’Italia davanti a Roma e Venezia. È quanto emerge dall’edizione 2019 del Mastercard global destination cities index che classifica 200 città in base all'analisi del volume dei visitatori e dei dati di spesa. Il capoluogo lombardo, dove il turisti spendono una media giornaliera di 155 dollari, si è collocato al 16esimo posto nella classica mondiale, unica città italiana nella top 20 guidata da Bangkok, Parigi e Londra. A livello europeo Milano, che quest’anno rispetto al 2018 dovrebbe incrementare del 2,2 per cento il numero di visitatori, è al quinto posto dietro la capitale francese, quella del Regno Unito e le due città turche di Istanbul e Antalya. Nel 2018 7,65 milioni di visitatori internazionali hanno scelto la Roma, con una spesa media giornaliera di 139 dollari e una permanenza media di 2,9 giorni. Venezia invece l’anno scorso è stata scelta come meta da 7,4 milioni di visitatori internazionali. (Rem)