Sicurezza ferroviaria: 55 arresti e 204 denunce della Polizia nel Lazio durante l’estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 55 le persone arrestate e 204 quelle denunciate tra i 53.608 identificati nel corso dei controlli estivi nelle stazioni dalla Polizia ferroviaria. L'impegno, tra il primo giugno e il primo settembre ha visto in campo 5.866 pattuglie in stazione, 1.257 pattuglie impiegate a bordo treno per 3049 treni scortati- Sul fronte delle contravvenzioni amministrative sono state elevate 221 sanzioni di cui 143 contestate in materia ferroviaria. Infine sono stati rintracciati e riaffidati 41 minori. L’esodo estivo appena terminato ha visto dunque un intensificarsi delle misure di sicurezza e controllo. In particolare l’impegno degli agenti è stato rivolto al contrasto alle condotte illecite in ambito ferroviario, prima fra tutte gli attraversamenti su binario principale causa di mortalità in stazione.(Rer)