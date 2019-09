Roma: delegata sindaca, impegno Raggi su vicenda Lucha y Siesta

- "Sono qui per ribadire l'impegno della sindaca su questa vicenda che è più complessa di quanto si possa immaginare. Gli incontri con le attiviste ci sono stati, soprattutto telefonici e uno anche informale, dal vivo. Tuttavia la condizione di occupanti delle donne ospiti ha creato problemi di comunicazione con le istituzioni". Lo ha affermato la delegata della sindaca di Roma alle politiche di genere, Lorenza Fruci, che questa mattina è intervenuta nel corso dell'assemblea pubblica di Lucha y Siesta. "Atac, a seguito della nomina delle liquidatrici ha effettuato un sopralluogo in questa struttura e in quel frangente, proprio per le loro condizione di occupanti, le ospiti non si sono fatte identificare. Questo ha causato un'accelerazione da parte del tribunale, che è l'unico ente incaricato a decidere tempistiche e modalità delle pratiche di sgombero". Fruci ha ricordato che "il Comune si sta occupando della presa in carico di queste donne anche per fare in modo non paghino penalmente la loro mancata identificazione". Secondo la delegata, però, "la costituzione del comitato popolare è una buona notizia e può facilitare il dialogo con le istituzioni. Un plauso quindi all'attivismo di queste volontarie anche per le loro affascinanti iniziative di protesta come le proiezioni sui monumenti storici della città".(Rer)