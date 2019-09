Ucraina-Russia: Farnesina, scambio di prigionieri passo per ricostruire la fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia accoglie con favore la liberazione lo scambio dei prigionieri tra l’Ucraina e la Federazione Russa che rappresenta un passo in avanti per ricostruire la fiducia. E’ quanto afferma il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale sul suo account Twitter a commento del rilascio contemporaneo dei prigionieri operato oggi da Mosca e Kiev. “L'Italia accoglie con favore la liberazione dei prigionieri tra Ucraina e Federazione Russa. Questo è un passo per ricostruire la fiducia e rilanciare i negoziati bilaterali. Incoraggiamo le parti a continuare a lavorare insieme in buona fede in vista di una graduale attuazione degli accordi di Minsk”, osserva la Farnesina. Oggi si è completato con successo lo scambio di 35 prigionieri per parte tra Russia e Ucraina arrivato grazie all’accordo raggiunto tra i due paesi. Questo importante passaggio può rilanciare i cosiddetti accordi di Minsk per porre fine al conflitto nella zona contesa del Donbass, tra l’esercito ucraino e le forze separatiste filorusse costato la vita a circa 13mila persone.(Res)