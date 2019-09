Rifiuti Roma: Costa, Capitale ha bisogno di un sito di stoccaggio, non discarica

- In relazione a un articolo pubblicato oggi su organi di stampa, il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa precisa che alcune affermazioni riportate sono "fuorvianti e non rappresentano il pensiero del ministro, il quale nell'ambito dell'intervista ha chiaramente affermato che Roma non ha bisogno di una nuova discarica ma di un sito di stoccaggio. Io dico: ne abbiamo di inceneritori in Italia? Ne abbiamo. Sono sufficienti? Abbastanza, nel momento in cui scattano in parallelo un buono sviluppo dell' economia circolare e un' altissima differenziata. Allora è giusto utilizzare al massimo gli inceneritori che ho, poi via via si spegneranno perché ce ne sarà sempre meno necessità...La discarica resta lì per sempre, lo stoccaggio a tempo determinato resta lì per uno o due anni. Non è una nuova Malagrotta".(Rer)